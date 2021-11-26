Ищенко: Зеленский и Ахметов начали борьбу на уничтожение друг друга

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы назначенном на 1 декабря государственном перевороте, было сделано в рамках уже идущей борьбы главы государства с олигархом Ринатом Ахметовым.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о том, что в стране ведется подготовка госпереворота, который якобы намечен на 1 декабря. При этом Зеленский добавил, что ему были предоставлены звуковые материалы, подтверждающие переговоры представителей РФ и Украины, на которых обсуждалось привлечение к перевороту украинского олигарха Рината Ахметова и денежных средств в размере миллиарда долларов.

Однако при этом Зеленский отметил, что скептически относится к данной информации.

«Я считаю, что эта информация – специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства, — отметил украинский президент. — Я в госперевороты не верю и так, как я не верю, что Ахметов в это прямо побежит».

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Комментируя слова Зеленского в эфире радио Sputnik политолог-международник Ростислав Ищенко указал на резкое обострение внутриполитической ситуации на Украине в последнее время.

Тот факт, что Владимир Зеленский и Ринат Аметов начали борьбу на взаимное уничтожение, ни для кого на Украине не является секретов, отметил Ищенко. При этом он напомнил, что о начале этой борьбы на днях говорил и советник украинского президента Олег Устенко.

Но пока обе стороны обмениваются заявлениями, так как ни Зеленский, ни Ахметов не имеют возможности нанести сопернику решающий сокрушительный удар.

«Нет уверенности в том, что у Зеленского или у Ахметова есть серьезная опора на силовые структуры. Потому что украинские силовики после всех этих историй с "майданами" стараются сидеть тихо и смотреть, кто победит, а потом присоединяются к победителю», – объяснил политолог.

Вероятность нового государственного переворота на Украине есть, считает Ищенко, но едва ли у кого-то из возможных участников этого переворота уже есть четкий план действий.

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«Опасность государственного переворота на Украине существует, но я не думаю, что он уже назначен на какое-то конкретное "1 декабря" и так далее. Тем более если ты знаешь, что у тебя на 1 декабря назначен переворот, то об этом не по телевизору сообщают, а принимают срочные меры против тех, кто этот переворот организовал», – добавил Ростислав Ищенко в заключение.

Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал слухи о том, что Зеленский может ввести в стране военное положение с 1 декабря.

По мнению Погребинского, для введения военного положения необходимо, чтобы кто-то совершил провокацию, но очень сомнительно, что это действительно произойдет, тем более к указанной дате.