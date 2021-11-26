Власти Карелии разрешили работу ночных дискотек и клубов по QR-кодам

Правительство Карелии смягчило ограничительные меры в условиях распространения коронавирусной инфекции. Нововведение касается работы ночных клубов и дискотек.

Развлекательные заведения, которые работают в ночное время, смогут принимать посетителей при предоставлении QR-кодов. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков. Система будет действовать при наличии у организаций паспортов коллективного иммунитета.

«Разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23 часов, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета, а посетители — один из трех документов (QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест)», — написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Эффективной защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививка организована во всех российских регионах. Граждане могут пройти процедуру одним из четырех отечественных препаратов.