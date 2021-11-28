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«Замерзнут от холода». Правительство Беглова потеряло контроль над жилищным фондом Петербурга

Россия
«Замерзнут от холода». Правительство Беглова потеряло контроль над жилищным фондом Петербурга

Правительству Петербурга стоит более внимательно отнестись к состоянию жилищного фонда в городе и найти дополнительные средства для повышения комфорта проживания местных жителей. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«К сожалению, жилищный фонд в Петербурге находится не в самом блестящем состоянии в силу исторических особенностей застройки. Взносы на капремонт, хоть и кажутся людям иногда высокими и неоправданными, на самом деле покрывают далеко не всю стоимость капремонта, который надо было бы проводить», — объяснил эксперт.

По словам собеседника «ПС», комфортное жилье для человека значит не меньше, чем достойный заработок или социальное денежное вознаграждение.

«Люди начнут замерзать от холода». Что не так с жилищным фондом Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

«За один-два года радикально поправить бюджет по этой статье расходов вряд ли удастся. Но учитывая не самое лучшее финансовое положение нашего населения, в том числе, петербуржцев, повышать ставки за капремонт было бы психологически и социально уязвимо. Власти города должны были найти средства для того, чтобы улучшить комфортность проживания в городе», — указал Беляев.

Ранее стало известно о том, что правительство Петербурга не планирует повышать размер взносов на капитальный ремонт в 2022 году. Согласно проекту постановления, ставка будет колебаться от 11 до 12 рублей за квадратный метр в месяц в зависимости от типа постройки, как и в текущем году.

Однако за последние два года взносы на капремонт для петербуржцев дважды скакнули вверх: от 4-5 рублей и 8-9 рублей в начале и в конце 2020 года соответственно до нынешних 11-12 руб.

В тот же период Смольный сократил размер субсидий из бюджета, предназначенных для реализации программы капитального ремонта. Вместо 3 млрд правительство утвердило лишь 300 млн, сославшись на то, что Фонд капитального ремонта (ФКР) неэффективно осваивает даже собственные средства. Однако затем все же вернулось к прежним показателям.

«Люди начнут замерзать от холода». Что не так с жилищным фондом Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, в 2022 году доходы городского бюджета составят 890,8 млрд рублей, а расходы — 971,5 млрд руб. Таким образом дефицит петербургской казны ожидается на уровне 81 млрд рублей. ФКР в документе отводятся прежние 3 млрд, при этом дополнительных средств на его субсидирование не предусмотрено.

И это несмотря на то, что Жилищный комитет Петербурга еще в августе просил правительство дополнительно выделить 20 млрд рублей на 2022 год. Из них 3 млрд планировалось потратить на капремонт, чтобы не повышать размер взносов.

Более того, ряд местных депутатов призвал новоиспеченного вице-губернатора по ЖКХ Анатолия Повелия субсидировать ФКР только из городского бюджета (сейчас программа капремонта финансируется из прямых взносов от жителей и субсидий из бюджета). Впрочем, чиновник подчеркнул, что правительство намерено и дальше «логично идти» к схеме полной ответственности собственника за свое жилье.

«Люди начнут замерзать от холода». Что не так с жилищным фондом Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

«Я говорил о том, что мы идем к той схеме, когда собственник будет содержать свое жилье. Это мировая практика. Сама по себе программа задумывалась таким образом, чтобы сделать переход постепенным», — заявил Повелий. 

Тем временем Северная столица продолжает «разрушаться» буквально на глазах: объекты исторического и культурного наследия не реставрируются годами. К примеру, в июле этого года только к доходному дому Басевича в Петроградском районе пожарные приезжали четыре раза.

От неоконченного капремонта страдают и местные жители. С лета жильцы многоквартирного дома на улице Вербной жалуются на регулярные протечки в их квартирах, которые уже «накапали» на ощутимый материальный ущерб. Виной тому халатность сотрудников подрядной организации, которая благополучно сняла старую кровлю, а вот покрыть новую «забыла».

«Люди начнут замерзать от холода». Что не так с жилищным фондом Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

«В дождливую погоду крыша продолжает течь, заливая квартиры на два этажа ниже, работы по укладке кровельного покрытия в доме не ведутся. Учитывая, что скоро наступит зима и люди начнут замерзать от холода, вопрос надо решить в кратчайшие сроки», — заявил член регионального штаба Народного фронта в Петербурге Илья Гречишников.

Пострадавшие неоднократно обращались в ФКР с просьбой решить проблему, но безуспешно.

Как объяснил новый глава Жилищного комитета Олег Зотов, в Петербурге сейчас попросту не хватает квалифицированных специалистов для проведения кровельных работ.

«Практически любой может вылезти на крышу, но не каждый сможет там работать. Надо готовить специалистов, и эта важнейшая задача стоит перед учебно-методическим центром Жилищного комитета. Он должен стать кузницей кадров, в том числе и рабочих специальностей», — отметил Зотов.

«Люди начнут замерзать от холода». Что не так с жилищным фондом Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

Однако экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик убежден, что «хронические» проблемы в петербургском жилищно-коммунальном хозяйстве носят системный характер и возникли «отнюдь не сегодня и даже не вчера».

«Это связано в первую очередь с отсутствием эффективной системы общественного контроля за действиями городской системы ЖКХ, за работой управляющих компаний. Кроме того, напомню, что в нашем городе буквально на днях поменялся глава комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству. Думаю, о такого рода кадровых назначениях стоило думать задолго до “снегоуборочного” сезона или уже отложить до весны», — заявил Соловейчик.

За последние недели в Петербурге целиком сменилось высшее руководство жилищно-коммунального блока. Вице-губернатором по ЖКХ стал Анатолий Повелий, жилищный комитет возглавил Олег Зотов, а директор Фонда капремонта Петр Погребняк подал заявление об отставке. Его вероятным преемником называют заместителя Дмитрия Шутова.

#санкт-петербург #капитальный ремонт #комфортные условия #жилищная сфера