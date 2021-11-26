Социолог Шугалей осудил решение властей Петербурга увеличить налоги на имущество

Власти Петербурга приняли решение увеличить налог на имущество. Социолог Максим Шугалей раскритиковал принятие соответствующего законопроекта, объяснив его последствия для местного бизнеса.

Социолог отметил, что принятие законопроекта, в рамках которого вырастут налоги для собственников коммерческих помещений и расширится список облагаемой налогом недвижимости, осталось без должного внимания. Решение городских властей затронет среди физических лиц владельцев гаражей, машиномест и объектов незавершенного строительства.

«Достанется и бизнесу: с 2023 года владельцы помещений от 500 метров будут платить налог по кадастровой стоимости их помещений. Такие помещения обычно занимают розничные магазины. Снежным комом это приведет к повышению аренды для магазинов и повышению стоимости оказываемых услуг/продаваемых товаров для нас, конечных покупателей», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что петербургским предпринимателям на данный момент и так приходится нелегко. За первую половину 2021 года число закрытых ИП в городе выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Есть ли вероятность, что за следующий год экономика придет в себя и сменится ростом открывающихся предприятий малого и среднего бизнеса? Или это история про то, что план "триллион в казну" должен быть выполнен в любых условиях и любыми способами?» — задался вопросом Шугалей.

Ранее петербургский парламент принял в третьем чтении законопроект о налогах и сборах, подразумевающий их увеличение. В поддержку документа выступили 45 депутатов Заксобрания.

Кроме того, в середине ноября ЗакС одобрил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2022 год. Парламентарии приняли поправку губернатора Александра Беглова, которая содержит отдельные предложения избранных депутатов, поданные «в кулуарах».