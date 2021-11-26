Кошкин предупредил о военном проникновении Великобритании на Украину

Британцы собираются строить на Украине свои военно-морские базы не для украинских кораблей, а для стран НАТО, не входящих в число причерноморских государств. Но Россия найдет, чем ответит на эту угрозу.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил военный политолог Андрей Кошкин, комментируя заявление МИД Великобритании о том, что Лондон выделит Киеву кредит в размере 1,7 миллиарда фунтов для строительства инфраструктуры военно-морского флота и закупки вооружений.

Как напомни военный эксперт, Великобритания начала активно сотрудничать с Украиной в 2015 году, а в 2020 году расширила это сотрудничество с целью закрепиться на территории Восточной Европы, используя украинские земли в качестве плацдарма для воздействия на Россию.

«Они (британцы) предложили построить две военно-морские базы. (Президент Украины Владимир) Зеленский всех предупредил, что будет строить Украина, но все прекрасно понимают, что для того чтобы их построить, потребуется опыт и ресурсы, которые может предоставить только Великобритания, — объяснил Кошкин. — Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании».

Эти базы планируется использовать для заходящих в акваторию Черного моря военных кораблей не причерноморских стран-членов НАТО. Именно в этом и кроется истинный смысл британско-украинского сотрудничества по созданию военно-морских баз.

tvzvezda.ru / Prt Scr

Но если эти базы будут представлять угрозу для России, Москва примет соответствующие меры, отметил эксперт.

«Как военный объект они будут нейтрализованы нашими силами, мы это все учитываем в своем военном строительстве, — заверил Кошкин. — Понятно, что такое строительство не приносит стабильности в регионе. Идет процесс обострения, когда все причерноморские государства (Румыния, Турция и Болгария — страны НАТО, а Грузия с Украиной тесно сотрудничают с Альянсом) направлены против России».

В этих условиях Россия будет защищать собственные интересы, так как это естественный процесс, заключил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что по условиям кредита, который власти Великобритании согласились выделить Украине на строительство военно-морских баз на Черном море, Киев должен будет как минимум 50% товаров и услуг приобрести у британских поставщиков.