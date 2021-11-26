Матвиенко: РФ готова оказать содействие Белоруссии для решения миграционного кризиса

Российская Федерация готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, если получит такое обращение, рассказала вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Соответствующим заявлением она поделилась во время брифинга. По ее словам, Москва видит, как много Минск делает, оказывая всяческую помощь и поддержку беженцам.

«Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение...Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. Вы оказываете им всяческую поддержку и помощь, мы вам желаем успеха и держаться», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее глава республики Александр Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом президент говорил, общаясь с беженцами в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги».