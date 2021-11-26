Меркель выбрала рок-композицию для церемонии прощания с постом канцлера Германии

Церемония прощания Ангелы Меркель с постом канцлера Германии пройдет под необычные рок-композиции, которые она выбрала сама.

Стоит отметить, что на посту федерального канцлера Германии Меркель пробыла 16 лет. Для своей церемонии ухода в отставку она выбрала композиции певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.

По имеющимся данным, мероприятие состоится во дворе Министерства обороны Германии. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, количество гостей пришлось уменьшить. Обычно, в таких церемониях принимает участие не менее 200 человек, сообщил журнал Spiegel.

Новым канцлером Германии станет глава Социал-демократической партии Олаф Шольц. Партия Меркель заняла лишь третье место на выборах.