Ищенко рассказал, как Россия распознала и обошла «украинскую» ловушку США

Москва успешно срывает планы Соединенных Штатов Америки, которые готовы пожертвовать всей Восточной Европой, лишь бы та «утянула на дно» и Россию.

Такое мнение в эфире радиостанции эфире «Вести FM» высказал политолог-международник, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Эксперт считает, что Вашингтон настраивает Восточную Европу против России, чтобы та в конце концов захватила не только Украину, но и Польшу, по принципу «чем дальше, тем лучше».

Американцы в своей стратегии воспринимают восточноевропейский регион лишь в качестве незначительной фигуры, которой легко можно пожертвовать ради того, чтобы навредить противнику и в дальнейшем добиться победы. Политиков в Вашингтоне совсем не беспокоит судьба формальных союзников США – стран Балтии и Польши, также, как и Украины, которая добивается этого статуса.

«США совершенно плевать на судьбу всей этой Восточной Европы. Если бы они верили, что Россия может влезть так глубоко, они бы с удовольствием всю ее слили – пожалуйста, берите, пользуйтесь, не жалко. Потом выиграем, думают американцы, и все назад отберем, еще и с приварком, — объяснил Ищенко. — Это как в шахматах пожертвовать пешку. Главное – выиграть партию, а не бороться за материал. Хотя материал тоже важен, но не такой, как Украина».

Расчет американцев выстроен на том, что, если Москва возьмет под свой контроль Украину и ее соседей, то они «утянут на дно» всю Россию.

Но Москва не видит смысла в том, чтобы возвращать в свою геополитическую орбиту враждебно настроенные бывшие страны социалистического блока, и поэтому не спешит лезть в расставленную Вашингтоном ловушку, и срывает все планы американских стратегов.

Федеральное агентство новостей /

При этом американцы жестко ограничены временными рамками, так как в Вашингтоне решили, что Штаты не смогут к 2024 году победить Китай военным путем. А значит, по их логике, нужно до середины 2022 года связать руки другому своему противнику, а также ключевому военно-политическому союзнику КНР – России.

Таким образом, по мнению Ищенко, в ближайшие полгода США приложат максимум усилий, чтобы подтолкнуть Украину к тому, чтобы спровоцировать Россию на вооруженный конфликт. Хотя Киев при Владимире Зеленском, так же, как и при его предшественнике Петре Порошенко, не горит желанием приносить себя в жертву.

«Украинские власти сами понимают свою судьбу. Они видят, что Россия не только в стратегическом, но и в тактическом плане постоянно переигрывает США в подобного рода кризисах», – добавил Ищенко.

По словам эксперта, Россия своими действиями заставляет Америку защищаться, лишая ее возможности вести активные интриги против Москвы.