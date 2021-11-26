Терапевт Романенко перечислила главные признаки дефицита витамина K в организме

Терапевт Татьяна Романенко сообщила о важности витамина K для здоровья, а также назвала признаки его недостатка в организме.

По словам медицинского специалиста, витамин K играет важную роль в процессах свертывания крови и минерализации костной ткани. Компонент содержится в продуктах растительного и животного происхождения. Например, в шпинате, капусте и молоке.

О дефиците данного микроэлемента могут свидетельствовать различные кровоизлияния, которые повторяются часто. Так, на недуг может указывать кровотечение из носа или образование кровоподтека даже при небольшом ушибе.

«Обычно дефицит этого витамина в организме встречается достаточно редко», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что дефицит витамина D негативно влияет на состояние организма человека. К такому выводу пришли специалисты из Университета Джонса Хопкинса.