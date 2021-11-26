Госдума рассмотрит законопроект о запрете демонстрации сцен насилия в кино

Законопроект, который запрещает сцены насилия в фильмах, будет рассмотрен в Госдуме на весенней сессии, сообщает глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что средства массовой информации и правоохранительные органы должны активно защищать подрастающее поколение от пагубного воздействия. Так, в декабре будет создана рабочая группа для обсуждения этого законопроекта.

«Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», — объяснила Останина в беседе с РИА Новости.

Политик Виталий Милонов ранее отмечал, что разработка законопроекта уже ведется. Также инициатива будет накладывать запрет на показ фильмов, в которых демонстрируются гомосексуальные отношения.