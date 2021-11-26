Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Южной Африке, в России пока не обнаружен, заявил специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Однако вероятность появления данной мутации сохраняется. И хотя эффективность вакцин против нее может быть незначительно снижена, но защита все равно останется.

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — подчеркнул Хафизов в беседе с РИА Новости.

По словам британских специалистов, новый штамм B.1.1.529 имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Всего в мире обнаружено десять образцов.