Сергей Вострецов выразил соболезнования родственникам жертв трагедии на «Листвяжной»

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Вострецов считает, что пока в России не будет создана система оценки рисков, которая будет привязана к безопасности и охране труда, — люди продолжат гибнуть.

«Это уже не первая резонансная трагедия, Я как сын шахтера от себя лично и от всего нашего Объединения Профсоюзов России СОЦПРОФ приношу глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших шахтеров и наших доблесных спасателей — это потеря для всей страны, мы еще раз призываем и работодателей и власти сделать все, чтобы подобных трагедий впредь не повторялось», — заявил председатель СОЦПРОФ.

Работодатели и власти должны сделать все, чтобы избежать в дальнейшем подобных трагедий, резюмировал Вострецов.