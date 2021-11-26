Зеленский надеется на выполнение обещаний ЕС по энергобезопасности Украины

Газопровод «Северный поток — 2» является «большой трагедией» для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, российский трубопровод трагически влияет на Киев Также он рассчитывает, что страны Евросоюза выполнят свои обещания касательно обеспечения энергобезопасности Украины.

Зеленский на протяжении длительного периода времени борется с «СП-2», который, как считает президент, может лишить страну транзита голубого топлива из РФ.

Как стало известно ранее, Киев выразил готовность предоставить Евросоюзу собственные газохранилища, что поможет сократить цены на топливо. С таким предложением лидер Украины обратился к главе Еврокомиссии.