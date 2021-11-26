Политолог Мезюхо сравнил «госпереворот» Зеленского с очередным сезоном «Слуги народа»

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о государственном перевороте в первый день зимы 2021 года являются «политическим спектаклем». Соответствующим мнением поделился политолог Иван Мезюхо.

По мнению Мезюхо, на данный момент на Украине существует олигархическая война. Сам Зеленский ведет себя в сложившихся обстоятельствах как типичный олигарх, подчеркнул он.

«Хотя на словах объявил (Зеленский. — Прим. ред.) о политике деолигархизации и войны с политическим влиянием олигархов на информационную и внутреннюю политику в стране», — заявил политолог, поставив тем самым Зеленского в неловкое положение правдой о «госперевороте» на Украине.

По словам Мезюхо, между Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым существует конфликт. У него нет начала и не будет конца, отметил политолог. Он призвал всех приготовиться в качестве зрителей, сравнив тем самым «госпереворот» с очередным сезоном сериала «Слуги народа».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о получении информации о готовящемся в стране государственном перевороте «первого числа». По его словам, на эти цели якобы планируют привлечь 1 млрд. долларов.