«Затаился в норке». Рейтинги губернатора Беглова осыпаются вместе с фасадами Петербурга

Жителей Петербурга все труднее удивить новостями об обрушении балконов и фасадов в историческом центре города, а сообщения о подобных происшествиях часто сопровождаются подписью «на этот раз без жертв».

Пока все усилия губернатора Александра Беглова направлены на подготовку города к повсеместному введению QR-кодов, Северная столица буквально осыпается на глазах испуганных горожан. 19 ноября на Каменноостровском проспекте – одной из самых оживленных улиц города – обрушился фасад дома номер 8, чудом не похоронив под собой прохожих. Пострадал лишь припаркованный рядом автомобиль.

В сентябре недалеко от этого места едва не погибли петербурженка и ее маленький ребенок – молодая мать гуляла с коляской у дома номер 55 на Каменноостровском проспекте, когда в паре метров от нее рухнул кусок балкона. А ведь это далеко не предел: в мае прошлого года у шестиэтажного дома номер 20 на Кирочной улице одновременно обрушилось сразу четыре балкона. К слову, здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга.

Чаще всего пик фасадных «бомбардировок» приходится на весну, когда вместе с тающими сосульками на головы петербуржцев падают куски стен и лепнина. К примеру, тротуар Малой Морской улицы в мае этого года окрасился кровью 47-летней женщины, на которую свалился отколовшийся от здания камень.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Не прошло и суток, как аналогичная история повторилась на главной туристической артерии града Петра – Невском проспекте. 12 мая жизни гуляющих по улице людей оказались спасены лишь благодаря хрупкому козырьку ресторана, который принял на себя основной удар. За месяц до этого звук бьющихся о тротуар фасадов был слышен на улице Восстания и улице Александра Матросова.

Еще в 2019 году Александр Беглов в бытность врио губернатора Петербурга возмущался качеством ремонта фасадов исторического центра:

«Я много езжу по городу и вижу наш исторический центр, — сетовал Беглов. — Недавно смотрел, как идут ремонтные работы в знаменитом Доме Бака [Кирочная улица, дом 24]. Безобразие, что там творится. Фасады в плохом состоянии. Совет дома выступил с критическими заявлениями. На Миллионной карниз отвалился, на Малой Посадской вместо объемных изображений сделаны трафаретные плоскостные».

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Спустя два года можно с уверенностью сказать, что падающих фасадов в Северной столице меньше не стало. Невыполненные обещания Беглова в предвыборный период известный политтехнолог Алена Август сравнивает с семейными отношениями.

«Выборы – это все-таки история про роман, поэтому очень много бывает проектов, предложений, обещаний. Но когда наступает семейная жизнь, тогда во всю эту "романтическую историю" начинает вмешиваться бюджет и так далее. <…> Сам собой жилой фонд не отремонтируется. А общество устроено очень просто: во всем виноват главный, то есть губернатор. Беглов "получает" от народа и за предшественников, и за свое местопребывание на должности. Планы, когда ты врио, одни, а когда ты занимаешь должность, они часто становятся другими», — объяснила эксперт.

Впрочем, надежда на восстановление центра города все же есть. В конце октября комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры выразил готовность выделить четыре с половиной миллиарда рублей на программу реставрации домов-памятников.

Август уверена, что помимо дополнительных средств Александру Беглову не помешало бы обзавестись поддержкой петербуржцев. Пока что авторитетный Telegram-канал «Незыгарь» констатирует, что управленец «откровенно не справляется со своей работой».

«Политически верным было бы рассказывать честно и искренне о каждом шаге. Но у нас, к сожалению, большинство губернаторов, в том числе и Беглов, делать этого не умеют. Это либо режим молчания, когда губернатор затаился в норке, либо это режим махровой пропаганды. Ни то, ни другое не работает, а ведь важно выбрать правильную тональность и найти контакт с людьми», — резюмировала политтехнолог.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

При этом эксперты прогнозируют еще большее падение рейтингов губернатора Петербурга на фоне предновогоднего введения QR-кодов. О том, как особенно ярые противники QR-кодизации в соцсетях ностальгируют по 1917 году и грозятся ринуться к Зимнему дворцу, «Политика Сегодня» писала ранее.