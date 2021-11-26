Наставник шоу «Голос» Градский попал в больницу с подозрением на инсульт

Музыкант, певец и наставник из шоу «Голос» Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Уточним, что во время съемок выпуска шоу «Голос» коллеги заметили, что Градский плохо себя чувствовал. Оказалось у него было пониженное давление. Тогда госпитализация не потребовалась. Медики не обнаружили серьезных проблем, но композитору посоветовали отдохнуть.

Представители артиста пока не комментировали его состояние. По предварительной информации, музыкант находился дома, когда его самочувствие резко ухудшилось.

Ранее народный артист России Борис Щербаков оказался в одной из московских больниц. Знаменитого актера госпитализировали из-за пневмонии.