Медики госпитализировали певца Александра Градского с подозрением на инсульт

Советский и российский певец Александр Градский был госпитализирован московскими медиками. Специалисты подозревают у него инсульт.

Певец почувствовал себя плохо, находясь дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

«Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь», — сообщил собеседник издания.

Градский — советский и российский певец. Он был удостоен звания заслуженного артиста России в 1997 году. Кроме того, в 1999 году он стал народным артистом России. В настоящее время музыкант руководит театром «Градский Холл». Помимо этого, он является наставником ТВ-шоу «Голoc».