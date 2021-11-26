Самолет главы МИД Швейцарии перенаправили в Москву из-за технических проблем

Летевшее в Китай воздушное судно с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту, было перенаправлен в Москву из-за технических неполадок, отмечается в сообщении МИД Конфедерации.

«Из-за технических проблем самолет Федерального совета (правительства – ред.), который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

В МИД Швейцарии уточнили, что в субботу у Кассиса была запланирована встреча с китайским коллегой Ван И, в ходе которой стороны собирались обсудить двусторонние отношения на фоне коронавируса, а также текущие международные события и права человека. Кассис планировал представить стратегию швейцарского правительства по Китаю.