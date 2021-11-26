Марцинкевич рассказал, как Украине избежать энергетического коллапса зимой

Украинской энергетической системе предстоящей зимой предстоит столкнуться со множеством сложностей, так как она совершенно не подготовлена.

Об этом в комментарии изданию Baltnews заявил главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, комментируя положение дел на Украине.

К 10 ноября в стране прекратили работу 62 из имеющихся 88 энергоблоков ТЭС, а к 22 ноября запас каменного угля на Украине составил 360,6 тысяч тонн, хотя для прохождения отопительного периода этот запас должен быть не менее 758,3 тысяч тонн.

По мнению Бориса Марцинкевича, только. Если предстоящая зима пройдет без сильных морозов, украинской энергетической системе удастся избежать коллапса. Тем более, что страна испытывает сильный дефицит природного газа.

«На Украине сейчас наблюдается дефицит газа порядка 3 миллиарда кубометров. С учетом сегодняшних спотовых цен понадобится более 3 миллиардов долларов США, чтобы закупить топливо. Вероятность веерных отключений электроэнергии составляет порядка 70–80%», — объяснил эксперт.

xaec.org.ua / Пресс-служба Хмельницкой АЭС

Если бы атомные энергоблоки на Украине работали на полную мощность, они могли бы исправить ситуацию, но им пришлось бы вырабатывать электроэнергию без остановки. А к техническому состоянию украинских АЭС есть множество вопросов, хотя бы потому, что украинский государственный регулятор в сфере атомной энергетики – компания «Энергоатом» - продлил сроки работы действующих энергоблоков АЭС.

«Для обеспечения страны энергией на 100% мощности должны работать все электростанции. В таком режиме АЭС Украины эксплуатировались только в 2009 году. Удастся ли в этот раз обеспечить бесперебойную работу, сказать никто не может. В случае, если какая-либо из турбин выйдет из строя, ее замена потребует много времени», — заявил Марцинкевич.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

При этом у Киева могут возникнут сложности с закупкой каменного угля, так как на мировом рынке спрос на этот топливо чрезвычайно высок из-за Китая, приобретающего большие объемы. Поэтому Украине будет трудно найти необходимые ей объемы угля.

Ранее сложная ситуация в украинской энергетической сфере стала предметом жесткой критики действующих властей страны со стороны оппозиции. Так глава фракции «Батькивщина» в верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что власти не обеспечили закачку угля в подземные хранилища, не запасли уголь для работы ТЭС, сделав таким образом все, что нужно, чтобы страна была поставлена на колени.