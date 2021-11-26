Зеленский констатировал работоспособность минского формата переговоров по Донбассу

Минский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе функционирует, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на эскалацию, диалог в минском формате работает, отметил глава государства. По его словам, благодаря переговорам на линии соприкосновения стало меньше гибнуть людей.

Говоря о планах Киева в отношении республик Донбасса, Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не будет переходить в наступление в случае провала минского и нормандского форматов. Украина не может потерять рисковать жизнями военнослужащих, добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский получил информацию о готовящемся государственном перевороте на Украине. Глава государства усомнился в достоверности сведений, но при этом не исключил, что в этом может быть замешан олигарх Ринат Ахматов.