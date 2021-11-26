Гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов рассказал о ходе подготовки к внедрению QR-кодов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» готовится к внедрению системы QR-кодов, заявил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Согласно одному из документов, цифровые коды могут быть внедрены на железнодорожном и авиатранспорте.

«Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сообщил глава компании.

Как ранее сообщалось, турбизнес попросил правительство России не вводить продажу билетов по QR-кодам. Представители индустрии считают это требование избыточной мерой, которая может ударить по пассажирам и перевозчикам.