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Политолог Корнилов объяснил, почему Запад «разгонял страхи» насчет вторжения РФ на Украину

Россия
Политолог Корнилов объяснил, почему Запад «разгонял страхи» насчет вторжения РФ на Украину

Предупреждения о якобы готовящемся «военном вторжении» России на Украину делались западной прессой лишь с одной целью — чтобы найти оправдание для возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение в Telegram-канале выразил политолог Владимир Корнилов.

Так эксперт прокомментировал статью в газете The New York Times, в которой говорится, что Байден попытается «отговорить» Путина от нападения на Украину при личной встрече. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, точная дата переговоров пока не согласована, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ведомство основательно готовится к саммиту.

«Администрация Байдена считает, что важно продолжать диалог с Путиным, чтобы помешать ему предпринять действия против Украины», — утверждают авторы статьи.

Политолог Корнилов объяснил, почему Запад «разгонял страхи» насчет вторжения РФ на Украину
kremlin.ru  / Администрация президента России

В издании обратили внимание, что официальные лица США все это время избегали говорить о «красных линиях», пресечение которых может вынудить Вашингтон встать на защиту Украины. Несмотря на активную словесную поддержку в адрес Киева, Байден, тем не менее, неоднократно заявлял о необходимости развивать с Россией стабильные и предсказуемые отношения.

«Неясно, насколько Байден готов рискнуть от имени страны, поскольку он зациклен на конкуренции с Китаем. На данный момент его администрация сосредоточилась на дипломатических каналах для сдерживания и разубеждения Путина. Это может включать вторую личную встречу между президентами», — рассуждают американские журналисты.

По словам Корнилова,таким образом американская The New York Times невольно раскрыла, для чего западная пресса все это время накаляла обстановку вокруг России и Украины.

Политолог Корнилов объяснил, почему Запад «разгонял страхи» насчет вторжения РФ на Украину
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«Все это разгонялось с одной лишь целью: найти оправдание для встречи Джо [Байдена] с Путиным и объявить очередную "победу Америки" в войне, на которую Россия все никак не является и не является!» — сыронизировал политолог.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз для ее «прямого вторжения». Впрочем, по его словам, риски есть всегда, пока существует РФ, а потому Киев «наготове».  

Ранее CBS News сообщил о том, что разведка США обнаружила связь между «вторжением» России на Украину и погодными условиями.

#украина #россия и сша #владимир корнилов #военное вторжение