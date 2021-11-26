Политолог Карасев назвал Зеленского не единственным виновником ослабления Украины

Политолог Вадим Карасев объяснил, почему на Украине так часто меняются президенты, и власть не долго удерживается в руках одного человека.

Как отметил эксперт, украинцы не любят проявления авторитаризма, так как у жителей страны «другая ДНК». Фактически он раскрыл правду о частой смене президентов.

«Гетмана поставили, он начинает выделываться — мы этого гетмана уберем. Поэтому в Украине никогда не было династии, королевских дворов и т.д. Тут география другая, не для монархии, автократии, диктатуры и прочего. Но каждый хочет это сделать», — высказался политолог.

По словам Карасева, дело не только в недостатках конституционной системы Украины, а в том, что стране нужна более сбалансированная власть. Также он призвал не сваливать всю вину на президента Владимира Зеленского за то, что Украина ослабла. По его мнению, в этом вопросе вина не только одного человека.

Ранее публицистка Татьяна Монтян отметила, что Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича. Олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.