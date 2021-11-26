Британцы высмеяли решение властей вернуть войска в Германию

Войска Великобритании вернутся в Германию для «сдерживания российской агрессии». С таким заявлением выступил британский министр обороны Бен Уоллес, передает издание Daily Mail.

По мнению военных, это позволит оперативно среагировать на любой удар российских войск в Латвии, Литве и Эстонии. Постоянным местом дислокации ВС Великобритании станет база в центральной Германии, расположенная в 800 километрах от ближайшей границы с Прибалтикой.

Однако читатели издания высмеяли агрессивные военные планы британского генштаба.

«Если русские вторгнутся в Европу, могучая военная машина Британии сможет сдержать их наступление — минут на пять или на шесть»,

«Надо за своими границами следить, а не за немецкими»,

«За исключением большевистского периода Россия является естественным партнером для Британии. Вместе они не проиграли ни в одном конфликте», — прокомментировали пользователи.