Высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 зафиксирован в шести регионах России

Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Татьяна Голикова перечислила российские регионы с высокими показателями коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, ощутимое наращивание коллективного иммунитета наблюдается в шести регионах. Так, по состоянию на 26 ноября этот показатель там превысил 70%.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия», — сообщила специалист.

Она призвала другие регионы также наращивать темпы вакцинации. Кроме того, необходимо стремиться к 80% уровню коллективного иммунитета.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.