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Суд в Приморье заочно арестовал экс-депутата Сопчука по подозрению в отмывании денег

Происшествия
Суд в Приморье заочно арестовал экс-депутата Сопчука по подозрению в отмывании денег

Фрунзенский районный суд Владивостока заочно заключил под стражу бывшего депутата Государственной думы РФ Сергея Сопчука по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в международный розыск», — сообщает пресс-служба.

Сопчук обвиняется в легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Следствие полагает, что бывший депутат занимался коммерческой деятельностью в ряде подчиненных ему организацией и участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия.

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