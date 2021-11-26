В Кремле заявили о добровольном уходе Калашникова с должности главы ФСИН

Александр Калашников покинул должность главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) после его соответствующего обращения, заявил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле не связывают увольнение Калашникова с недавним скандалом вокруг пыток заключенных в колониях Саратовской области.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Калашников указом президента России Владимира Путина был уволен с поста руководителя Федеральной службы исполнения наказаний.