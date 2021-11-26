Сертификаты россиян о перенесенном коронавирусе будут действовать в течение года

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о сроке действия сертификатов для переболевших COVID-19.

По словам министра здравоохранения, документ, свидетельствующий о перенесенной коронавирусной инфекции будет действовать в течение одного года с момента выздоровления пациента. В данный момент справка действует только пол года.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года», — отметил Мурашко.

Продлить срок действия сертификата предложила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, такой документ нужно приравнять к справкам о вакцинации.

Вакцинация является наиболее эффективным методом лечения коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.