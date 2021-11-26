Кремль анонсировал визит Путина в Индию 6 декабря

Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе своего официального визита российский лидер встретится с премьером страны Нарендрой Моди.

«Предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами», — уточнили в Кремле.

Кроме того, Путин и Моди обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сербский президент Александр Вучич преподнес Владимиру Путину в качестве подарка серебряную вазу и книги. Переговоры на уровне глав государств состоялись в Сочи 25 ноября.