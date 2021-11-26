Депутата от КПРФ задержали за педофилию в Республике Алтай

Следователи возбудили уголовное дело против депутата Госсовета Республики Алтай, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней родственницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

«В конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — рассказали в ведомстве.

Теперь народному избраннику грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанным может оказаться депутат Александр Коршук, который избрался в алтайский Госсовет в 2019 году от партии КПРФ, передает ТАСС. В ноябре того же года он вышел из состава фракции и примкнул к независимым депутатам.