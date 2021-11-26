NYT: россияне могут столкнуться с блокировкой кредиток Visa и Mastercard из-за санкций

Жители Российской Федерации могут столкнуться с блокировкой кредитных карт Visa и Mastercard из-за новых экономических санкций. Соответствующее заявление сделали представители американских средств массовой информации Майкл Кроули и Джулиан Барнс.

По мнению журналистов издания The New York Times (NYT), вопрос, как далеко американский президент Джо Байден готов зайти в противоборстве с российским главой государства Владимиром Путиным по Украине, остается открытым.

Они отмечают, что позиция Вашингтона, по словам представителей американского лидера, заключается в дипломатическом подходе в отношениях с российской стороной. Однако уже сейчас среди политиков идет бурное обсуждение о введении против жителей России нового санкционного пакета, который может включать ограничения в использовании кредитных карт Visa и Mastercard.

«В то же время официальные лица США совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги по наказанию за любые российские провокации, включая новые экономические санкции», — обратили внимание журналисты.

Ранее сообщалось, что новые санкции Соединенных Штатов против «Северного потока 2» нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона. Соответствующим мнением поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.