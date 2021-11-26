Пригожин заявил о преступлении украинских спецслужб после расследования The Insider

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с заявлением о преступлении сотрудников украинских спецслужб в отношении граждан РФ.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», причиной такого решения стали материалы Bellingcat и The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), посвященные спецоперации «Авеню», целью которой, как утверждают журналисты, было похищение группы россиян.

«Авторы подтверждают, что украинские спецслужбы понимали преступность своих действий и предпринимали попытки скрыть провокацию, представив похищение граждан РФ как "случайное" задержание после "случайной" посадки самолета», — говорится в заявлении Пригожина.

Представители «Конкорда» подчеркивают, что бизнесмен был крайне возмущен действиями украинских силовиков, которые представляют собой «государственный терроризм». В связи с этим юристы компании призвали Следственный комитет проверить сведения СМИ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов преступлений против россиян, если их вина будет доказана. Если же публикация была лишь вбросом, отвечать за это штрафами и репутацией должны ее авторы, констатировали в «Конкорде».