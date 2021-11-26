Украинский эксперт Кочетков объяснил, что заставит Киев выполнить условия по Донбассу

На Украине раскрыли условие, при котором киевские власти могут обратиться к России за помощью. По мнению аналитика Александра Кочеткова, это произойдет в случае отказа Запада от финансирования Киева. Об этом он написал в статье для издания «Главред».

Так Кочетков прокомментировал возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперт допустил, что российский лидер может через Вашингтон заставить Киев выполнять Минские соглашения. При этом Москве даже не придется искать для этого «предложение, от которого нельзя отказаться».

«Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», — не сомневается Кочетков.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По словам аналитика, сейчас киевские власти не готовы выполнять договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку это будет означать для них «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что «конкретных прикидок» по точным датам встречи Путина и Байдена пока нет. Не готовы анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов и в Белом доме.

Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков поделился, что ведомство занимается основательной подготовкой переговоров двух лидеров. В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл, что на предстоящей встрече стороны обсудят и Украину.