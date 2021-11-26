Мишустин выразил соболезнования родным погибших в шахте Кузбасса

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям родных погибших в Кузбасской шахте «Листвяжная».

Мишустин отметил, что важно поддержать семьи погибших, а также пострадавших в результате трагедии в Кузбассе. Он подчеркнул, что необходимо оказать им всю необходимую помощь.

«Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных», — сообщил Мишустин, открывая заседание правительства России.

Телеканал «360» сообщил, что шахтеры «Листвяжной» ранее жаловались на высокий уровень метана. Однако окончательные выводы о происшествии будут сделаны по итогам назначенной экспертизы и следствия.