Зеленский связал олигарха Ахметова с возможным госпереворотом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот.

В ходе пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины», посвященному достижению половины его президентского срока, Зеленский уточнил, что к госперевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это якобы выделяются «миллиарды долларов». Сам лидер не верит в возможность переворота и в участие олигарха в нем.

«Окружение Ахметова втягивает предпринимателя в войну с президентом и государством», — сказал Зеленский.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Зеленский страдает биполярным расстройством личности. По его мнению, в украинском государстве подменили все понятия о патриотизме.