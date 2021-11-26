Аналитик Мин-Чи Куо сообщил о планах Apple заменить iPhone на AR-гарнитуру

Аналитик Мин-Чи Куо считает, что компания Apple выведет из производства iPhone в течение десяти лет. Это может быть обусловлено производством самостоятельной гарнитуры с дополненной реальностью.

Как отметил эксперт, успех Apple зависит от продаж iPhone. По его словам, руководство корпорации понимает, что нельзя полагаться лишь на одно устройство. В планах компании внедрить самостоятельную разработку, которая со временем заменит смартфон.

«Цель Apple состоит в том, чтобы заменить iPhone на AR в течение десяти лет, поскольку спрос на гарнитуры с дополненной реальностью превысит как минимум один миллиард штук через десять лет», — передает слова аналитика 9to5mac.

Куо рассказал, что работа AR не будет зависеть от iPhone. Напротив, гарнитура будет выглядеть самостоятельным гаджетом, а не аксессуаром к смартфону. Корпорация уже планировала начать выпускать новый гаджет, но перенесла его производство со второго квартала на конец 2022 года.