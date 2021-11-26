Украинские силовики сбили собственный дрон стоимостью 55 тысяч долларов

Украинские военнослужащие сбили дрон, который принадлежал одесским полицейским. Правоохранители решили испытать летательный аппарат стоимостью 55 тысяч долларов (около 1,5 миллиона гривен), но забыли предупредить об этом военных, сообщает информационное агентство «УНИАН».

В районе села Усатово Одесской области БПЛА перестал подавать сигналы, и специалистам пришлось отправиться на его поиски. Выяснилось, что бойцы ВСУ приняли дрон за вражеский, когда тот пролетал над складами с горючим, и, недолго думая, открыли по нему огонь из автомата Калашникова.

Аппарат появился на вооружении регионального главка Нацполиции всего несколько дней назад. По данным РИА Новости, сбитый дрон — модель мультикоптера DJI Matrice 300 RTK.