МВФ уверовал в добросовестные попытки Украины уладить спор с Россией о $3 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) рассказал о «добросовестных» попытках Украины разрешить спор с Россией о миллиардных долгах. По утверждению организации, Киев активно взаимодействует с Германией, которая ранее выступала как посредник в этом вопросе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на доклад организации о текущем состоянии украинской экономики.

Речь, в частности, идет о еврооблигациях на сумму $3 млрд, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России, но не были погашены Украиной в конце 2015 года. Тогда киевские власти ввели мораторий на выплату Москве задолженности, однако в РФ такой шаг расценили как официально признанный дефолт.

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Тем не менее, это обстоятельство не помешало МВФ продлить программу финансирования Украины общим объемом $5 млрд и предоставить новый транш на сумму $700 млн. Хотя до декабря 2015 года правила организации запрещали ей кредитовать страну, у которой имеется просроченная задолженность перед другими государствами.

Впрочем, в фонде заявили, что пересмотрели эти требования. «Должник» может рассчитывать на помощь МВФ при двух условиях: если он предпринимает «добросовестные» усилия по урегулированию долга, но сам кредитор не желает идти навстречу фонду по реструктуризации или рефинансированию.

В докладе утверждается, что Украина не оставляла попыток урегулировать задолженность перед РФ «в соответствии с параметрами программы финансирования, поддержанной фондом». Под «добросовестными усилиями» понимается то, что Киев выступал за обмен старых евробондов на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20%.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Более того, украинские власти реструктурировали все свои еврооблигации в ноябре 2015 года, от чего Россия отказалась.

«Украинские власти продолжают взаимодействовать с Германией, которая в прошлом выступала как посредник в этом вопросе», — говорится в документе.

Однако в 2016 году Москва заявляла, что против выделения Киеву кредитов МВФ (ее голос в организации равняется 2,6%). Как заявил тогда министр финансов Антон Силуанов, РФ не согласна с тем, что Украина выполняет условие о добросовестных переговорах.

В том же докладе МВФ спрогнозировал потери Украины от «Северного потока — 2». По его оценке, за последние пять лет Киев получал по $2,5 млрд в год от транзита российского газа, однако после запуска трубопровода доходы страны составят около $1,2 млрд в год.