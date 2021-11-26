Власти Псковской области введут QR-коды для посещения бань и саун

Система QR-кодов распространится на бани и сауны Псковской области с 20 декабря по 9 января, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По словам главы Псковской области, эта мера принимается для улучшения эпидемиологической обстановки. Он отметил, что жители начали проводить корпоративы в банях и саунах.

«Проводя контрольные мероприятия, мы, к сожалению, увидели, что в частные бани и сауны переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это создает новые риски распространения заболеваемости», — объяснил Ведерников.

Телеканал «360» ранее сообщил, что Псковская область стала первым российским регионом, который продлил действие системы QR-кодов на новогодние праздники. Сейчас жители предъявляют цифровые коды при посещении кафе, фуд-кортов, аквапарков, бассейнов, фитнес-клубов и других объектов.