Политолог Ищенко предрек непростые времена для Украины в случае водной блокады Донбасса

Политолог Ростислав Ищенко считает, что возможная водная блокада Донбасса негативнее отразится на Украине, нежели на ДНР и ЛНР.

По словам эксперта, Киев неспроста лишь пугает Донбасс перекрытием канала Северский Донец, но ничего не делает. Дело в том, что Украина понимает последствия такого шага не только для ЛДНР, но и для подконтрольных Киеву территорий, уверен Ищенко.

«Украина, конечно, может на это пойти – она же перекрыла канал в Крым, несмотря на то что это нанесло удар по сельскому хозяйству Херсонской области. Несмотря на это, она до сих пор перекрывает воду Крыму и не собирается ее пускать, потому что для Киева это вопрос принципа», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Ищенко призвал не обращать внимания на угрозы Украины, если Россия в состоянии обеспечить потребности ЛДНР в воде. Он добавил, что в противном случае Киев ждут страшные последствия.

«В ЛДНР есть хорошо вооруженные и подготовленные армии, которые могут численно вырасти раза в два без проблем и просто поставить под свой контроль дополнительную территорию, чтобы не зависеть от доброй воли Украины. Это не будет особо сложной проблемой», — заключил политолог.

Ранее крымский парламентарий Сергей Трофимов раскритиковал отказ Украины возобновлять подачу воды на полуостров. Он назвал такую позицию цинизмом.