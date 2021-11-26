Коммунисты требуют уголовного наказания для Жириновского за публичные оскорбления

КПРФ просит возбудить уголовное дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского за публичные оскорбления. Соответствующее письмо направлено в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Ющенко.

Коммунисты увидели признаки оскорбления в речах Жириновского, с которыми тот выступил накануне на пленарном заседании Госдумы, когда решался вопрос о лишении неприкосновенности депутата Рашкина. В частности, лидер ЛДПР заявил, что у последователей Ленина «руки в крови».

«Вы совершили столько преступлений! Вам никогда не отмыться. Вся Европа сегодня против нас — это из-за вас! Вы устроили русофобию. Вы обозлили всю планету!» — обрушился политик с обвинениями на КПРФ.

Споры о лишении коммуниста Рашкина депутатского мандата за браконьерство длились в Госдуме несколько часов. Как это было, читайте в нашем материале.