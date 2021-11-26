Врач Тяжельников развеял миф об опасности заражения коронавирусом от привитых людей

Лица, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, не являются распространителями коронавирусной инфекции. Об этом заявил кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

Как утверждает медицинский специалист, мнение о возможности заражения коронавирусом от привитых граждан не соответствует действительности. Это объясняется особенностями вакцин, применяющихся в рамках кампании по иммунизации населения.

«Это нереально, ведь прививка не содержит живого вируса и не может привести к болезни. Следовательно, привившийся не становится разносчиком вируса COVID-19», — объяснил Тяжельников в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач подчеркнул, что вакцинация остается самым надежным и безопасным методом защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. После прохождения процедуры пациент может столкнуться с повышением температуры и болевыми ощущениями в области укола, что является обычной реакцией на любую прививку.

Процедура вакцинации проводится в России бесплатно. Пройти ее можно в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах, а также в медицинских учреждениях. Вакцинация способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме.