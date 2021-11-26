Журналисты польских СМИ позвали Зеленского на разговор в крымскотатарское кафе с чебуреками

Представители польской прессы сделали президенту Украины Владимиру Зеленскому необычное предложение, позвав его в крымскотатарское кафе.

Приглашение в кафе на разговор Зеленский получил после того, как польским СМИ отказали в аккредитации на пресс-марафон главы государства. Журналист Radio Wnet Павел Боболович опубликовал соответствующее обращение в Facebook.

«Принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве», — написал он в соцсети.

Боболович пожаловался Зеленскому, что никто из представителей польских СМИ не попал на конференцию. Журналисты готовы встретиться с главой Украины в любое удобное для него время, добавил он.

Ранее стало известно, что офис Зеленского анонсировал трехчасовой пресс-марафон президента. Из-за ситуации с пандемией коронавируса на мероприятие могут попасть не все желающие журналисты, объяснили в администрации.