Смольный не стал сдерживать очередное подорожание проезда в общественном транспорте в 2022 году

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2022 году вновь увеличится, сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Так, за поездку на метро по жетону придется заплатить 65 рублей, а за поездку на наземном транспорте по разовому билету — 60 рублей. С 1 апреля в Северной столице появится новый пересадочный тариф «60 минут».

В первый день нового года повышение цен на четыре рубля ощутят также пользователи карты «Подорожник». А цена для владельцев проездных билетов длительного пользования и льготных проездных билетов увеличится на 4%. Таким образом проезд по «Подорожнику» в метро будет стоить 45 рублей за одну поездку, а в наземном транспорте — 40 рублей, пишет REGNUM.

«Можно сказать, что это "гостевой тариф". Доля таких поездок в общественном транспорте Петербурга не превышает 15%. Им пользуются порядка 10% пассажиров», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Однако выгодными поездки в метро останутся только для тех жителей, которые пользуются «Единой картой петербуржца» (ЕКП). Поездки таким людям обойдутся в среднем в 35 рублей.