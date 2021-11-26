Губернатор Подмосковья перечислил преимущества платных дорог

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает честным иметь альтернативу между платными и бесплатными дорогами. По его словам, неслучайно именно такая модель предлагается федеральным законодательством.

Наличие платных и бесплатных дорог дает людям возможность ехать так, как им нравится. В связи с этим Воробьев напомнил, что скоро в Московской области появятся новые платные трассы: одна — в Одинцово, другая — дублер Щелковского шоссе.

«Через два года будет к объезду объездной дороги в Одинцово сделана дорога до центра Москвы. Но если тебе не нравится, ты можешь так же, как и прежде, ездить по Кутузовскому проспекту», — цитирует телеканал «360» главу региона.

По его мнению, платные дороги позволяют ехать в более комфортных условиях. Такие проекты выгодны как людям, так и бизнесу.

«Это лишь дополнительная возможность, опция, которая позволяет получить дополнительное удобство. Ну а бизнесу, потому что частно-государственное партнерство, концессии — разные формы, они тоже дают свой эффект. Это рабочие места, это инвестиции, развивается регион», — пояснил Воробьев.

В июне 2022 года на российских дорогах должны появиться «народные инспекторы». Об одноименном мобильном приложении для фиксации нарушений ПДД говорят уже несколько лет, и вот старт инициативе недавно дал президент Владимир Путин.