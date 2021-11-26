Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый вариант COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в случае необходимости можно быстро адаптировать под новый штамм B.1.1.529, выявленный ранее в Южной Африке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

О появлении нового варианта COVID-19 стало известно 24 ноября. Случаи заражения данной разновидностью подтвердились в ЮАР, Ботсване и Гонконге.

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», — сообщил Кириллов в интервью телеканалу RT.

Штамма B.1.1.529 обладает множеством мутаций, на основании которых можно сделать вывод, что вирус появился у пациента с ослабленным иммунитетом. Например, у больного ВИЧ или СПИДом. Специалисты опасаются, что новый вариант коронавируса может стать самым опасным.