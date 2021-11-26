Путин подписал указ о награждении орденами Мужества погибших в Кузбассе спасателей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых сотрудников экстренных служб безопасности орденами Мужества в Кузбассе.

Всего награду получат шесть спасателей, пять из них — посмертно. Об этом сообщил представителям СМИ врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении горных спасателей - 6 человек, один из них найденный живым Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал он.

Инцидент произошел утром 25 ноября. В результате трагедии 52 человека погибли, 63 получили травмы разной степени тяжести. Угрозы их жизни в настоящий момент нет. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.