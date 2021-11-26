Обратная связь. Как Володин услышал Россию через Telegram

В минувший четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин ощутимо «взбодрил» отечественный сегмент мессенджера Telegram. На страницах личного канала политик опубликовал пост, посвященный обращению 11 главврачей к противникам вакцинации от коронавируса, в котором поддержал позицию медиков и лишний раз напомнил о важности прививок.

Утверждений как таковых в тексте Володина практически нет. Председатель парламента лишь уточнил, что закон о повсеместном введении QR-кодов сейчас обсуждают как в Москве, так и в регионах, и окончательное решение по этому вопросу напрямую зависит от мнения людей. Именно для этих целей уроженец саратовского поселка Алексеевка открыл комментарии под постом и дал соотечественникам возможность высказаться.

Реакция последовала незамедлительно. Счетчик комментариев «взбесился», не успевая отслеживать обращения раздосадованных противников вакцинации и сторонников QR-подхода.

Вячеслав Володин получил то, чего хотел: пользователи Telegram до сих пор высказывают мнения под его публикацией, количество комментариев по состоянию на утро 26 ноября перевалило за полмиллиона. Для сравнения, активность подписчиков основателя Telegram Павла Дурова исчисляется скудными десятками тысяч.

instagram.com / @durov

Такая реакция не могла остаться незамеченной. Особо радикальных противников QR-кодов и вакцинации от COVID-19, по слухам, взяли в оборот силовики. Уж больно часто они переходили на личности в адрес представителя власти и призывали людей выйти на баррикады.

«В обсуждении [поста] участвовали как люди, которые высказывали свои страхи, проблемы и идеи — пусть даже излишне эмоционально, так и граждане, призывавшие к экстремизму, противозаконным действиям, а также публично распространявшие заведомо недостоверные данные о составе вакцин, планах властей, всевозможные паник-слухи и откровенные фейки», — объяснил инсайдер канала «ГлавМедиа» из кулуаров Кремля.

Свой пристальный взгляд на мнения россиян обратил депутат Госдумы Евгений Попов. Телеведущий усомнился в том, что его сограждане могут так активно пользоваться интернетом, и намекнул на участие «неопределенного круга лиц» в «провокации» против Володина.

«Была ли данная активность — на 10:00 по-московскому времени 245 000 комментариев, что называется, органической? Или же была спровоцирована определенным/неопределенным кругом лиц с применением IT-технологий — так называемых накруток, ботов, оплаченных постов?» — написал Попов (орфография и пунктуация сохранены).

Pr Scr youtube.com /

Столь высокая волна критики – своеобразный тест на профпригодность для российского парламента, который Вячеслав Володин решил устроить собственноручно. Так рассуждает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Трудно сказать, что движет Володиным, когда он делает такие вещи [открытие комментариев], потому что он очень публичная фигура, — напомнил политолог. — Видимо, это тест для него на соответствие того, что делает парламент и того, чего на самом деле хотят люди. Я думаю, что для него это открытие прямой связи. Прямее уже некуда».

Коллеги Куртова из аналитических Telegram-каналов обращают внимание на карьерные перспективы Володина, которые могут пойти в гору после «бойни» в Telegram. Председатель Госдумы подтвердил свой статус политика, который «не боится народа», а значит его фигуру вполне можно рассматривать на роль преемника президента Владимира Путина, пишут эксперты. Собеседник «Политики Сегодня» всерьез такую версию не рассматривает.

«Мне не кажется, что такие действия могут повлиять на карьеру Володина. Карьера – это дело аппаратное, профессиональное. А здесь мы видим выход в публичность, но я не думаю, что это сделано ради продвижения по карьерной лестнице», — подвел итог Алексей Куртов.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Из противоположного лагеря политологов доносятся жалобы о том, что Володиным якобы недовольны «практически все российские элитные группы». Причина недовольства – его радикальные методы борьбы с коронавирусом и попытки продвинуть закон о введении QR-кодов.

«Большая же часть депутатов, понимающих настроения в обществе, пытаются законы смягчить. <…> Фактически своей борьбой за спорные законопроекты Володин подставил власть дважды: вначале спровоцировав негатив, а потом создав площадку для его выражения», — считают политические специалисты.

На сторону Вячеслава Володина уже встал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль приветствует «любые методы получения достоверной обратной связи от населения».