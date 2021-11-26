Депутаты Тюменской областной думы поддержали введение QR-кодов в общественных местах

Введение системы QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции в публичных местах поддержали представители Тюменской областной думы.

Депутат Тюменской облдумы выступили в поддержку федерального закона о QR-кодах в условиях распространения коронавирусной инфекции. Решение приняли в ходе заседания регионального парламента. Изменения начнут действовать в регионе с 1 февраля 2022 года.

Согласно законопроекту, жители смогут посещать общественные места и массовые мероприятия при предоставлении QR-кодов, которые свидетельствуют о завершенном цикле вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни в течение полугода. Систему введут в заведениях общественного питания, организациях розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов. Об этом рассказала глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.