Бронзовая статуя футболиста Диего Марадоны появилась в Неаполе

Памятник бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне установили перед стадионом в итальянском Неаполе.

Скульптором монумента выступил Доменико Сепе. Он изобразил бегущего спортсмена с мячом в момент игры. Об этом сообщил портал Napoli Today.

Статую воздвигли в честь первой годовщины смерти Марадоны. Аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Спортсмен выступал за местный клуб «Наполи» в 1980-х годах.

Окончательное место установки монумента будет определено позже. На торжественной церемонии открытия памятника присутствовал сын футболиста Диего Армандо Марадона — младший, а также члены команды «Наполи» Бруно Джордано, Алессандро Реника, Джузеппе Брусколотти, экс-президент клуба Коррадо Ферлайно и действующий владелец Аурелио Де Лаурентис.